Mattarella: Istituzioni devono assicurare fiducia, Bce un esempio

di scp

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Le istituzioni sono chiamate ad assicurare la fiducia nel sistema e ad applicare per prime il criterio della sostenibilità nelle politiche pubbliche. Il governo della moneta comune da parte della Banca centrale europea, esercitato in questi anni con competenza e determinazione, è un esempio dei risultati ottenuti in proposito". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa, Francesco Profumo per la 95esima Giornata mondiale del risparmio. "I profondi cambiamenti intervenuti nella gestione del risparmio, mentre rendono ancora più preziose le iniziative di educazione finanziaria, accrescono, contemporaneamente, le responsabilità degli operatori finanziari", aggiunge il capo dello Stato.

