Mattarella ha firmato decreto legge su Cassa integrazione

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica ha appena firmato il decreto legge in materia di 'Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro'. Lo si apprende da fonti del Quirinale.

