Mattarella: Governo formato, ora parola a Parlamento

di ddn/npf

Roma, 4 set. (LaPresse) - "Sono qui per rivolgere un saluto a tutti voi e non per fare una dichiarazione. Si è formato un governo in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, ora la parola spetta al governo e al Parlamento. Nei prossimi giorni infatti il nuovo esecutivo si presenterà alle Camere per la fiducia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al Quirinale dopo che il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva sulla formazione del nuovo governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata