Mattarella: Gdf scongiura che usura approfitti difficoltà famiglie

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Le donne e gli uomini della Guardia di finanza si stanno prodigando ora per scongiurare che le contingenti difficoltà di famiglie e imprese possano essere strumentalizzate dalla criminalità organizzata attraverso il riciclaggio e l'usura nonché per assicurare che gli aiuti economici non siano oggetto di tentativi di sviamento e di appropriazione indebita". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del "246° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, moderna ed efficiente Forza di Polizia vocata alla tutela della legalità in ambito economico e del regolare funzionamento dei mercati".

