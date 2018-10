Mattarella firma dl sicurezza e scrive a Conte: "Rispettare gli obblighi della Costituzione"

Il capo dello Stato fa riferimento in particolare "all'articolo 10" sul diritto d'asilo e "quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia". Salvini: "Rispettosi sì, fessi no"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato in data odierna il decreto legge in materia di Sicurezza e Immigrazione e ha contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo rende noto un comunicato del Colle.

Nella lettera il capo dello Stato sottolinea che in merito al decreto in esame "avverto l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, "quanto direttamente disposto dall'all'articolo 10 e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".

Nell'articolo 10 si legge che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".

Pronta la replica del firmatario del decreto, Matteo Salvini, che non indietreggia si un millimetro. "Io ho a cuore il fatto che tutti stiano bene. Ho visto che il presidente Mattarella ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione. Figurarsi, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione ma non vogliamo passare per fessi. Italiana, italiana. Prima gli italiani vuol dire garantire il diritto alla sicurezza, al lavoro, della salute e della pensione per gli italiani. Se c'è chi scappa dalla guerra, per carità, è mio fratello. Ma molti di quelli che sono arrivati la guerra ce l'hanno portata in casa", dice il ministro su Facebook.

"Finalmente questo decreto, con sigillo del presidente della Repubblica", continua Salvini, "comincia da settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato e accresciuto, ma di sicuro non mollo e non torno indietro sulle espulsioni, le ridiscussioni della cittadinanza e la lotta alla criminalità organizzata. Sono stanco ma contento".

"Con questo decreto - spiega ancora il vicepremier leghista - si dà asilo politico a chi lo merita, per tutti gli altri è finita la pacchia e chi fa il furbetto vince un biglietto di sola andata". E ancora: "Diamo anche una sforbiciata ai furbetti italiani e a quegli avvocati che facevano ricorsi spesso infondati". "Non è in questo decreto, ma stiamo lavorando al taglio dei 35 euro famosi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata