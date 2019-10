Mattarella: Europa forte contro rallentamento economia e freno commercio

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Il rallentamento dell'economia, in particolare, per tensioni che frenano il commercio e alimentano l'incertezza a livello internazionale, evidenzia la necessità di un'Europa forte per affrontare le sfide - interne ed esterne - e di sostenere la fiducia di famiglie e imprese per rilanciare la domanda". Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Cna Daniele Vaccarino in occasione dell'assemblea nazionale che si è aperta ad Ancona nelle Marche, "tra i luoghi simbolo del Made in Italy e della capacità di laborioso impegno, manifestata anche nell'affrontare la tragedia del terremoto", come ha sottolineato Mattarella.

