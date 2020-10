Mattarella: Esempio anziani patrimonio straordinario da non disperdere

di lrs

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Tante volte sono gli anziani a insegnarci il rispetto dei valori, a ricordarci le radici, a indicarci la strada della dignità, della dedizione, della generosità. Il loro esempio in questo tempo difficile è un patrimonio straordinario che non dobbiamo e non vogliamo disperdere". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in cui ricorda che "la Giornata internazionale delle persone anziane compie trent'anni. È stata deliberata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per porre all'attenzione degli Stati e delle pubbliche opinioni il tema dell'invecchiamento della popolazione, con le necessità di assistenza e di cura che esso porta con sé, ma anche con tutte le potenzialità che le generazioni più mature possono esprimere in favore della comunità", aggiunge il Capo dello Stato.

