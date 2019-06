Mattarella: Democrazia incompatibile con chi cerca nemico e limita pluralismo

di npf/ddn/ect

Roma, 1 giu. (LaPresse) - "Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate tra le identità, con chi fomenta scontri, con chi continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

