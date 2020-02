Mattarella: Da ricerca dipende nostro futuro, va sostenuta

di egr

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Dalla ricerca dipende il nostro futuro. La ricerca può trasformare i nostri sogni in realtà. La ricerca è uno strumento a servizio della comunità che va promosso e sostenuto in modo consapevole nell'interesse di tutti". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 30 anni di Telethon al Quirinale.

