Mattarella: "Ue patrimonio inestimabile di pace e benessere"

Parlando da Pontedera (Pisa), dove ha partecipato alle celebrazioni in memoria di Giovanni Gronchi, in occasione dei quarant'anni dalla morte del politico che ricoprì la massima carica dello Stato dal 1955 al 1962, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aggiunto: "La sua presidenza ha accompagnato la scelta della nascita e dell'avvio dell'integrazione europea. Di quella che oggi si chiama Unione Europea e che - pur con lacune e contraddizioni - ha assicurato un patrimonio inestimabile di pace e di benessere".

Mattarella ha poi ribadito il ruolo del capo dello Stato "custode della Costituzione" con "una funzione di responsabile vigilanza costituzionale. Il presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell'indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione" ed è "un punto di incontro, di supplenza, gestore non già di una politica di governo, che non gli compete, bensì degli indirizzi fondamentali della Costituzione e rispetto ai quali i programmi di governo sono una espressione". E ancora. "Si può veramente dire che la Costituzione parla attraverso il Presidente della Repubblica: come il Montesquieu diceva che i giudici sono la bouche de la loi, così si può dire che attraverso l'ammonimento dei messaggi presidenziali parla nel nostro ordinamento la Costituzione: contro ogni smarrimento costituzionale, contro ogni deviazione, contro ogni inerzia, il presidente della Repubblica può essere, se vuole, la viva vox constitutionis", ha concluso Mattarella.

"Serve un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una visione di lungo termine nell’interesse collettivo", ha precisato poi Mattarella, nel suo saluto alla assemblea generale di Assolombarda 2018. Milano e Lombardia "sono portatori del desiderio di un futuro migliore basato sul senso di responsabilità, maturità da parte della società civile, delle istituzioni e delle imprese", ha sottolineato il capo dello Stato, "un sentimento profondo di comunità al quale non è estraneo, bensì protagonista, il mondo delle imprese".

