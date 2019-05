Mattarella: Da cooperative contributo decisivo per equilibrio Paese

di acp/npf

Roma, 14 mag. (LaPresse) - "Le cooperative danno un contributo decisivo per l'equilibrio del nostro Paese". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea per i 100 anni di Confcooperative. In Capo dello Stato fa riferimento specifico "alla cura delle città e al contrasto allo spopolamento di zone interne". "Tanti borghi nel nostro Paese sopravvivono per la presenza di cooperative", conclude Mattarella.

