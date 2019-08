Mattarella: "Tempo ai partiti per nuova maggioranza. Nuove consultazioni martedì prossimo"

Si conclude con un nulla di fatto la due giorni di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'apertura della crisi di governo. Il capo dello Stato concede altri cinque giorni ai partiti perché si trovi una maggioranza alternativa. Ma avverte: la crisi "va risolta in tempi brevi" o si va al voto, anche se non "a cuor leggero".

Intanto, mentre Matteo Salvini ha manifestato la disponibilità della Lega a proseguire l'esperienza di un esecutivo giallo-verde "se i no diventeranno sì", l'assemblea dei gruppi M5s ha dato mandato per acclamazione al capo politico Luigi Di Maio e ai capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva per incontrare la delegazione del Pd e iniziare una trattativa che parta dal taglio dei parlamentari, primo dei 10 impegni fondamentali per il M5s per formare una nuova maggioranza. E il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci conferma: "Credo che ci siano le condizioni per avviare un dialogo fattivo con il M5S. L'obiettivo di arrivare ad un programma rigoroso nei tempi celeri che vuole il Capo dello Stato, è raggiungibile".

