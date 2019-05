Mattarella: Corpi intermedi pilastro portante vita Repubblica

di acp/npf

Roma, 14 mag. (LaPresse) - "Quanto avete fatto in questi decenni sottolinea il ruolo fondamentale delle formazioni sociali e dei corpi intermedi che la Costituzione esprime come pilastro importante della vita della Repubblica". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea per i 100 anni di Confcooperative. "Quello che fa il movimento cooperativo nel nostro Paese è decisivo e importante", aggiunge.

