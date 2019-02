Mattarella cita leggenda Narciso: Paesi non si chiudano in se stessi

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - Non bisogna "cadere nella tentazione della chiusura in se stessi, è una lezione anche per i nostri tempi. Per l'individuo, per i corpi sociali, per la realtà nazionali". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico della Luiss, richiamando la Lectio magistralis di Jhumpa Lahiri dal titolo 'Elogio all'Eco: una riflessione sul senso del tradurre'.

