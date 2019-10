Mattarella: Avveduta gestione e tutela del risparmio per un futuro sostenibile

di scp

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "L'avvio di un nuovo ciclo nella vita delle istituzioni europee ha posto al centro delle responsabilità del continente la transizione a un modello produttivo e di vita neutrale dal punto di vista climatico. Mobilitare le risorse per una società ispirata al criterio della sostenibilità offre l'opportunità di una transizione ecologica basata sull'innovazione, con benefici diffusi. Un futuro sostenibile si basa su un'avveduta gestione e tutela del risparmio, sancita nella nostra Costituzione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa, Francesco Profumo per la 95esima Giornata mondiale del risparmio.

