Mattarella: Appello Papa per pace e pianeta tocca coscienze di credenti e non

di scp

Milano, 17 dic. (LaPresse) - "Santità, in questa giornata di festa, facendomi interprete dei sentimenti degli italiani tutti, sono particolarmente lieto di farle pervenire i più sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. L'incessante attività pastorale di Vostra Santità - coronamento di cinquant'anni di generoso servizio sacerdotale - continua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace, a impegnarsi nel dialogo e nell'approfondimento delle ragioni dell'altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse. Un appello, Padre Santo, che ha toccato le coscienze di credenti e non credenti, ravvivando l'impegno a costruire quotidianamente, con scelte responsabili e lungimiranti, un futuro migliore a beneficio dell'intera umanità". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco.

