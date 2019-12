Mattarella: Ambiente fondamentale, pensiamo a Venezia e sismi

di dab/ddn

Roma, 31 dic. (LaPresse) - "Torniamo con il pensiero alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai sismi o dalle alluvioni, delle aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell'ambiente sia fondamentale per il nostro Paese". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata