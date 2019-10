Mattarella all'Acri: Il risparmio è motore fondamentale per benessere famiglie

di scp

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Il risparmio è motore fondamentale per conseguire il benessere delle famiglie e sostenere gli obiettivi di crescita collettiva di una comunità". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Spa, Francesco Profumo per la 95esima Giornata mondiale del risparmio.

