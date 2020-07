Mattarella a Trump per il 4 luglio: legame tra Paesi più forte dopo emergenza

di mad

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "In occasione del 244esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, sono lieto di esprimere, a nome di tutti gli italiani e mio, i miei migliori auguri al nostro amico, il popolo americano. Il profondo e storico legame tra i nostri due Paesi, cementato dalla grande e attiva comunità di origine italiana presente negli Stati Uniti, nonché da importanti scambi commerciali e culturali, è stato fortemente riaffermato anche durante l'attuale drammatica emergenza sanitaria". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente Usa Donald Trump in occasione della festa del 4 luglio. Nel messaggio, pubblicato sul sito dell'Ambasciata italiana negli Usa, Mattarella aggiunge: "Nel rinnovare la mia sincera gratitudine per la solidarietà dimostrata in questo momento, sono certo che il rapporto tra Stati Uniti e Italia emergerà da questo ancora più forte, nella costante condivisione dei principi di libertà, pace, giustizia e democrazia. Spero sinceramente che Washington e Roma, forti del loro legame transatlantico e dei valori comuni, sviluppino ulteriormente, in tutti i settori e le sedi, una cooperazione preziosa ed efficace a beneficio dei loro cittadini e della salute globale, della sicurezza e della prosperità economica internazionale. Con questo spirito e nel gradito ricordo del nostro incontro a Washington, sono lieto di rivolgerle i miei più calorosi auguri per la sua persona, la sua famiglia e per tutti i cittadini degli Stati Uniti d'America".

