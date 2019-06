Festa della Repubblica, da Bebe Vio alle fidanzate dei vicepremier al ricevimento al Quirinale

Sergio Mattarella saluta tutti gli italiani per la Festa della Repubblica durante il tradizionale concerto Il Presidente Sergio Mattarella rivolge il suo saluto in occasione del "Concerto per la Repubblica" eseguito dall'Orchestra Giovanile Italiana, diretti dal Maestro Marco Angius, in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Come di consueto, la festa del 2 giugno viene anticipata dal ricevimento presso i giardini del Quirinale. Un appuntamento che raccoglie le più alte personalità del mondo della politica e dell’imprenditoria, tra i quali il presidente di LaPresse, Marco Durante, accompagnato dalla consorte Thea.