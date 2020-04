Massa Carrara, De Micheli istituisce commissione inchiesta su crollo ponte

di dab/mbb

Roma, 8 apr. (LaPresse) - A seguito del crollo del Ponte sul fiume Magra, lungo la ex Strada Provinciale 70 ora Strada Statale 330 tra i comuni di Aulla (MS) e La Spezia, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli ha istituito presso il MiT una Commissione di Inchiesta per fare chiarezza sull'accaduto e accertare le responsabilità. La Commissione sarà presieduta dall'attuale Direttore dell'Ansfisa, Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Fabio Croccolo, e formata da Walter Salvatore, professore ordinario di tecnica delle costruzioni dell'Università di Pisa e componente effettivo del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, e da Sergio Lagomarsino, professore ordinario del Dipartimento di ingegneria civile chimica e ambientale dell'Università di Genova, esperto senza diritto di voto del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Nell'ambito dell'inchiesta, la società Anas Spa. sarà chiamata a fornire alla Commissione l'intera documentazione riguardante la realizzazione dell'opera e la sua manutenzione, e a dare tutte le informazioni necessarie e il supporto tecnico per la ricostruzione dell'accaduto. Entro trenta giorni, la Commissione dovrà elaborare una dettagliata relazione sui fatti accertati. Nel decreto si specifica, infine, che al Presidente e ai Componenti della Commissione non è attribuito alcun compenso.?

