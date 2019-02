Martina: Sessione straordinaria Parlamento su politiche industriali

di dab

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Romano Prodi ha ragione. Serve un piano industriale urgente per cercare di arginare la caduta della nostra produzione industriale (-7.3% rispetto a dicembre 2017) che si è fatta drammaticamente accentuata negli scorsi mesi. Germania e Francia si stanno muovendo per una comune strategia sui settori cruciali del futuro, il governo Conte, Di Maio, Salvini invece dorme. Il risveglio per l'Italia rischia di essere durissimo. Dal settore automobilistico a quello chimico passando per alimentare e tessile abbiamo bisogno di riorganizzare presto progetti, investimenti pubblici e privati, strumenti di innovazione e ricerca. Su tutto questo e' urgente chiamare il governo a una discussione in Parlamento. Chiediamo per questa ragione una sessione straordinaria di discussione parlamentare che costringa il governo a muoversi e a non mettere la testa sotto la sabbia". Così su Facebook il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina.

