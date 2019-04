Marino: Sollievo ma non posso dire di essere allegro

di npf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Pochi minuti prima di prendere la parola al World Trade Center Association 2019 Summit ho appreso dal Professor Musco e dall'Avvocato Martuscelli della decisione della Cassazione. È un sollievo ma non posso affermare di essere allegro. Penso infatti a tutte le persone, familiari, amici, compagni di sogni e progetti che hanno sofferto con me, e per me, in questi anni". Lo scrive su Facebook l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. "Mi sento solo di dire grazie a tutti voi e agli straordinari professionisti che mi hanno assistito. Voglio a tutti un gran bene e vi sono davvero grato per il vostro affetto oltre che onorato della vostra stima", aggiunge.

