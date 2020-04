Margiotta: Didattica a distanza funziona, ma prima riapre scuola e meglio è

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "Sicuramente la didattica a distanza funziona, ma penso che prima riprenderà la scuola, meglio sarà". Lo dice il sottosegretario alle Infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta, in una videointervista a LaPresse. "Se per lo smart working bisogna insistere, la scuola invece va vissuta in toto, perché non è solo imparare ma vivere", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata