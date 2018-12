Mara Carfagna: videoforum a LaPresse con la vicepresidente della Camera

Intervista in redazione con il direttore Vittorio Oreggia e i giornalisti dell'agenzia. Continua il nuovo format: "PoliticaPresse"

Videoforum con la vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, oggi alle 14 nella redazione romana di LaPresse. Continua il nuovo format che prende il nome di "PoliticaPresse", dopo le interviste al candidato alla segreteria Pd Maurizio Martina e al senatore M5S e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'Editoria, Vito Crimi. Di volta in volta, i leader dei principali partiti italiani passeranno in redazione per essere intervistati dal direttore di LaPresse, Vittorio Oreggia e dai giornalisti dell'agenzia. A porre le domande alla vicepresidente della Camera, insieme al direttore, anche Donatella Di Nitto.

L'intervista è trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di LaPresse e il verrà poi messo in onda sul sito. Nelle prossime settimane, "PoliticaPresse" replicherà con altri esponenti politici di maggioranza e opposizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata