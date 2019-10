Manvora, fonti M5S: Rimodulazione Iva? Categorici su no ad aumenti

di vln

Milano, 2 ott. (LaPresse) - “Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di ‘rimodulazione' dell'Iva. Lo ribadiamo per l'ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l'Iva non deve aumentare.

Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell'Iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo”. Così fonti M5S

