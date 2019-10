Manovra, Zingaretti: Ora battaglia verità, propone idea futuro

di abf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "La prima operazione è su di noi, la seconda è condurre una battaglia di verità sulla manovra, che è stata accompagnata da uno sbagliato equivoco, accompagnandola a polemiche nella maggioranza che non le hanno fatto bene". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo l'assemblea con sindaci, ministri e amministratori dem 'Storie comuni'. "La manovra e i suoi contenuti non solo evitano l'aumento dell'Iva, ma propongono un'idea di futuro possibile per questo Paese fondato su 3 parole: crescita, giustizia sociale e green economy", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata