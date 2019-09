Manovra, Zingaretti: Non ripetere errori passato, puntare a crescita

di lrs

Milano, 30 set. (LaPresse) - "Non ripetiamo gli errori del passato che hanno creato povertà, paura e rabbia. Dobbiamo puntare alla crescita. Sviluppo e giustizia sociale devono camminare insieme. Tagliare le tasse a chi guadagna poco è importante per i consumi che sono fermi e perché in troppi non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Troviamo soluzioni ma non contro i più deboli della società". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata