Manovra, Zingaretti: Nessuna tensione, non sono pessimista

di mbb/abf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Non vedo tensioni tra il Governo e i gruppi parlamentari che lo sostengono. Ripeto, l'Italia ce la farà. Non sono affatto pessimista". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Senato, rispondendo ai cronisti sulla coesione dell'esecutivo e la grande quantità di emendamenti presentati.

Sulla manovra, "se dovessimo dare una sintesi, credo che il messaggio da fare arrivare è che a questo punto noi possiamo dire che l'Italia ce la farà", ha detto Zingaretti, secondo cui "c'è un pericolo sventato", perché "lo spread a 326 era uno degli elementi drammatici nei quali il Paese si era ritrovato, in una situazione veramente seria".

