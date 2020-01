Manovra, Zingaretti: Ha salvato Italia, ora non dobbiamo fermarci

di lrs/ect

Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Io credo che ci sia una grande emergenza: quella di costruire, riaccendere i motori dell'economia per creare lavoro e questo lo si può fare anche grazie al fatto che a dicembre c'è stata una legge di bilancio che ha salvato l'Italia. Ora non dobbiamo fermarci, bisogna mettere in campo le scelte in parte contenute in quella legge”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'evento organizzato dal partito, 'Uniti si cresce. Nord Face', a Milano. Il numero uno dem ha parlato anche degli "investimenti nella green economy. Io credo grandi opzioni sul tema della conoscenza, della scuola, della formazione con l'aumento dell'obbligo non più da 6 a 16, ma da 3 a 18 anni. C'è la grande questione delle infrastrutture e degli investimenti. C'è molto da lavorare e lunedì e martedì inizieremo un lavoro per dare il nostro contributo”, ha concluso.

