Manovra, Zingaretti: Destra e altri agitano paure senza fondamento

di dab

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Se abbiamo sostenuto questo Governo è proprio perché vogliamo cambiare le cose per gli italiani. Non bastava evitare la Salvini Tax da 540 euro a famiglia, con l'aumento dell'Iva che abbiamo bloccato. Abbiamo iniziato ad aumentare gli stipendi a chi guadagna poco, abbiamo abolito il super ticket, sbloccato 1 miliardo di euro per la casa, le famiglie avranno gratis gli asili nido e più risorse a loro disposizione, oltre allo stop all'aumento della cedolare secca per chi vive in affitto. Abbiamo rifinanziato gli interventi per l'industria 4.0 e per le piccole e medie imprese, messo a punto un grande piano di investimenti da 11 miliardi nei prossimi tre anni sull'economia verde e sulla sostenibilità ambientale. Misure concrete che parlano alle famiglie e che garantiscono una maggiore sicurezza e protezione per chi è in difficoltà. Altri, la destra e non solo, parlano di tasse agitando paure senza alcun fondamento, noi lavoriamo per gli italiani". Così in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

