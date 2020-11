Manovra, via libera del Cdm al testo

Approvata dal governo la legge di bilancio dopo l'ok salvo intese del mese scorso. D'Incà: "Domani o mercoledì alle Camere". Catalfo conferma sgravi al 100% per chi assume donne e under 35

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato la legge di Bilancio, tornata sul tavolo di palazzo Chigi un mese dopo il via libera salvo intese dello scorso 18 ottobre. Il testo è atteso questa settimana alla Camere. Tra le novità previste, sgravi al 100% per l'assunzione delle donne, rimborsi per chi paga con carte e bancomat esentasse e 400 milioni per l'acquisto di medicinali e vaccini anti Covid.

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo su Facebook conferma: "Sgravi al 100% per le imprese che assumono donne disoccupate al Sud e per quelle che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d’Italia, per le aziende che assumono lavoratori under 35, ulteriori 12 settimane di cassa integrazione Covid gratuita per tutte le imprese e proroga fino a fine marzo del blocco dei licenziamenti

"Ci vorrà ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì" il testo della manovra sarà inviato alle Camere, fa sapere il ministro per i rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, al termine del Consiglio dei ministri.

Il ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport Vincenzo Spadafora annuncia "importanti novità per il Servizio Civile Universale e il mondo sportivo". "Per il 2021 stanziati 50 milioni di euro per la promozione dello sport di base. - spiega in una nota - Giovani e anziani potranno accedere gratuitamente alla pratica dell'attività fisica per migliorare la salute e il benessere. Un incentivo alle famiglie e un modo concreto per sostenere la ripartenza di associazioni, società e centri sportivi su tutto il territorio nazionale".

