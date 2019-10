Manovra, al vertice c'è l'accordo su famiglie e cuneo fiscale

E' ripreso il vertice di maggioranza sulla manovra. La riunione era stata sospesa consentire ai deputati di votare la fiducia al decreto Salva Imprese e al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri di partecipare a una trasmissione tv. Tra i nodi da sciogliere ancora i finanziamenti a Radio Radicale. "C'è l'accordo su fondo famiglie e cuneo fiscale. Stiamo introducendo una norma per la mobilità elettrica green per la Pa, con gare orientate a comprare mezzi elettrici", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che poi ha aggiunto: "Dobbiamo sistemare gli ultimi dettagli, c'è l'accordo sulle partite Iva, rimane l'aliquota al 15 per cento e cadono i paletti sui beni strumentali". Le spese sanitarie, farmacie e ticket, continueranno ad essere detraibili anche per chi paga con il contante. "Una eventuale rimodulazione dell'Iva è una cosa che va fatta bene, con calma, e ci ragioneremo a manovra chiusa, nell'ambito di una più generale riforma fiscale", ha detto a 'Porta a Porta' su Rai1 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha fatto sapere: "ll taglio del cuneo fiscale varrà, in media, circa 40 euro netti al mese in busta paga, ma "dipenderà da come decideremo di modularlo".

