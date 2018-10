Manovra, al via il vertice sulla pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non partecipano

È partita la riunione di governo sulla manovra. Ma al vertice non partecipano nessuno dei due vicepremier: Luigi Di Maio è comunque presente a Palazzo Chigi ma avrebbe scelto di non partecipare per tensioni legate al tema della pace fiscale; mentre Matteo Salvini è a Monza e ha delegato con pieno mandato Giancarlo Giorgetti. Nella riunione in corso, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell''Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura Castelli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Il ministro dell'Interno è all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria, ma partirà per Roma prima del previsto per poter partecipare, dal primo pomeriggio, al vertice di maggioranza. "È un impegno già preso con l'assemblea degli imprenditori, farò un intervento e partirò prima, ma non potevo assentarmi del tutto", ha spiegato prima dell'arrivo a Monza. "C'è il decreto fiscale oggi pomeriggio, c'è la manovra di bilancio domani. Ho ben chiari quali sono i nodi", ha dichiarato.

E una volta arrivato all'Autodromo di Monza: "Io non avrei dovuto essere qua, ho chiesto la cortesia a Giorgetti di sostituirmi al vertice a Roma, perché ho preso un impegno per voi e per me gli impegni presi sono sacri. Sono a Monza ma prevedo che qualche collega giornalista dirà che Salvini non va al vertice in polemica con i M5S". "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale", ha chiarito il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza. "Sono convinto - ha aggiunto - che c'è bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia. Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. L'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e c'è nel contratto di governo", ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata