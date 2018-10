Manovra, incertezza deficit. Tria: "Già dal 2020 scende". Salvini: "2,4% solo per il primo anno". Di Maio: "Diminuisce solo se aumenta crescita"

Dopo quello di martedì, un nuovo vertice di governo sul Def e sulla legge di bilancio è stato convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il futuro del deficit è incerto. Mentre il ministro dell'economia Giovanni Tria sembra concordare con il vicepremier Matteo Salvini su un suo eventuale calo dopo il primo anno, il collega Luigi Di Maio precisa: "Scende solo se aumenta la crescita"

Salvini. Da martedì circolavano rumor secondo cui il governo M5S-Lega sarebbe stato pronto a far scendere i target sul deficit-Pil dal 2,4% del 2019, al 2,2% e al 2% nel 2020 e 2021. Il vicepremier Matteo Salvini conferma: "Il 2,4% del rapporto deficit/Pil solo per un anno? Lo abbiamo sempre detto. Noi quest'anno volevamo mantenere almeno una parte degli impegni sacrosanti presi con gli italiani. E' una manovra coraggiosa, le minacce che arrivano dall'Europa non mi sfiorano. L'anno prossimo debito e deficit scenderanno".

Il ministro dell'Interno mantiene anche la linea dura del governo in seguito agli avvertimenti arrivati dall'Ue dopo la diffusione della nota di aggiornamento del Def. "Abbiamo sempre detto che quest'anno avremmo fatto una manovra coraggiosa, anche se in Europa ci avessero bacchettato. Queste minacce proprio non mi sfiorano e, come D'Annunzio, dico me ne frego e tiro dritto",

Di Maio. Il vicepremier penstastellato è invece più cauto: Per il momento nella manovra "il rapporto deficit/Pil 2,4% resta sicuramente per il 2019, per il 2020 e 2021 stiamo vedendo di abbassare il rapporto con taglio sprechi e più investimenti, la crescita ci consentirà di ridurre il debito". Quale sarà dunque il numero indicato per i due anni successivi al 2019? "Lo leggerete", taglia corto Di Maio. E aggiunge: "Voglio essere chiaro: non taglieremo nulla alle spese sociali e alla crescita" per ridurre nei prossimi anni il rapporto deficit/Pil. "Nel 2019, nel 2020, nel 2021 ci saranno reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, riforma della Fornero, meno tasse per imprese e partite Iva. Poi se non la crescita e le clausole di salvaguardia si abbassano gli spread siamo contenti",

