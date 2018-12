Manovra, stasera incontro Conte-Tria a Palazzo Chigi: investimenti sul tavolo

Si farà il punto anche sugli emendamenti da presentare durante l'esame al Senato. Salvini e Di Maio non parteciperanno al vertice

Incontro stasera, alle 20.30, a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sul tavolo, a quanto si apprende, il tema degli investimenti, uno dei punti fondamentali per il governo di questa manovra. L'idea - da sottoporre a Bruxelles - è spostare su questo capitolo quante più risorse possibili, nella speranza che la commissione giudichi con favore un simile intervento che ha il chiaro obiettivo di incrementare la crescita.

All'incontro non è prevista la presenza dei due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dovrebbe invece seguire una riunione tecnica, cui dovrebbero partecipare il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il sottosegretario alla Presidenza Giancalo Giorgetti e quelli al Mef Massimo Garavaglia e Laura Castelli, oltre ad alcuni tecnici del ministero dell'Economia. Sarà l'occasione per fare il punto sulle proposte emendative da presentare durante l'esame al Senato.

