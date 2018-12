Manovra, Tria: Su Quota 100 in corso interlocuzioni Inps-Mef

di mbb/ect

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Una delle questioni sotto analisi è il pensionamento anticipato", su cui sono in corso "interlocuzioni tra Inps e Mef", per capire se sono necessarie tutte le risorse stanziate in manovra. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

