Manovra, Tria: Non necessari ora interventi per tutela risparmio

di dab/ntl

Roma, 22 nov. (LaPresse) - "In questo momento non credo sia necessario prefigurare interventi di tutela straordinari sul risparmio", perché "ci sono diversi già strumenti che in passato hanno dimostrato la loro efficacia". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a un'interrogazione interrogazione sui rischi connessi ai tassi di interesse sul debito pubblico e alla composizione della manovra di bilancio, durante il question time al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata