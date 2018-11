Manovra, Tria: Nelle prossime settimane platea e modalità r.cittadinanza

di mbb/abf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Nelle prossime settimane saranno predisposti" i pacchetti normativi per le misure contenute nella manovra quali il reddito di cittadinanza. Verranno quindi definiti "la platea e le modalità di erogazione, nel rispetto dei tetti di spesa fissati dalla manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in Commissione Bilancio alla Camera sulla legge di Bilancio.

