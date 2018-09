Manovra, Tria: Ho giurato su esclusivo interesse nazione

di ntl/npf

Roma, 26 set. (LaPresse)- "Ho giurato sull'esclusivo interesse della nazione e non di altri, e non ho giurato solo io, ma anche gli altri". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere'. "Ognuno - ha aggiunto - può avere un'idea dell'interesse della nazione. Interpretare bene questo mandato è quello che stiamo cercando di fare".

