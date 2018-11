Manovra, Tria: Da Gdf controllo su requisiti reddito cittadinanza

di ntl/dab

Roma, 20 nov. (LaPresse)- "La lotta all'evasione fiscale rischia di essere priva di effetti concreti se non è accompagnata da un serio controllo dei flussi di tutte le amministrazioni pubbliche o a partecipazione pubblica" e la Gdf opererà anche per la "Verifica dei requisiti per il reddito di cittadinanza per garantire l'efficacia della spesa". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria all'inaugurazione dell'anno accademico della Gdf.

