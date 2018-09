Manovra, Tria: Ci saranno interventi in direzione reddito cittadinanza

di ntl/npf

Roma, 26 set. (LaPresse)- "Ci saranno interventi come il reddito di cittadinanza che devono servire a permettere più velocemente la trasformazione del tessuto produttivo che possono creare problemi transitori sul tessuto sociale. Al di là delle etichette il disegno va in quella direzione". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata