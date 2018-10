Manovra, Tria-Salvini: Nessun caos su flat tax,numeri sono gli stessi

di ntl

Roma, 10 ott. (LaPresse) - Nessun caos sulla flat tax. E' quanto affermano in una nota congiunta il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Entrambi, si legge nella nota, "dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate sono effettivamente quelle dette da Tria (nel 2019 600 milioni, per poi salire a 1,8 miliardi nel 2020 e a 2,3 miliardi nel 2021): in totale a regime per la flat tax ci sono effettivamente 1,7 miliardi di euro all'anno come sostiene Salvini. Nell'arco del triennio abbasseremo le tasse con una media annuale stimabile per 1,7 miliardi di euro", dicono Tria e Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata