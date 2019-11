Manovra, testo trasmesso al Senato

Il testo della manovra è stato trasmesso al Senato, insieme al decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che autorizza la presentazione alle Camere dello stesso disegno di legge. E' quanto si apprende da fonti di governo. I 199 articoli della Legge di Bilancio da lunedì saranno quindi oggetto degli emendamenti delle forze parlamentari. E non solo della minoranza. Tra le forze di maggioranza infatti non si placa lo scontro sulle cosiddette 'microtasse' che consentono al governo di far quadrare i conti. I nuovi balzelli e le rimodulazioni fiscali come quella prevista sulle auto aziendali consentono allo Stato di incassare poco più di 2 miliardi nel 2020 e 4 miliardi nel 2021.

