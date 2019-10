Manovra, tassa su filtri sigarette e cartine

di ect

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a 0,005 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. E' la nuova microtassa su cartine e filtri per le sigarette da arrotolare contenuta nella bozza della manovra. La nuova imposta sul consumo "è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite", ovvero i tabaccai.

