Manovra, Tajani: Fermare Governo gesto d'amore per l'Italia

di npf

Roma, 28 set. (LaPresse) - Aver dato il via libera ad un governo gialloverde e' stato un gesto di responsabilità per il Paese. Fermarlo è un atto d' amore per l'Italia e per gli Italiani. Noi non molliamo". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento Ue e vicepresidente di FI Antonio Tajani commentando l'approvazione dell'aggiornamento del Def e l'aumento del rapporto deficit-Pil al 2,4% nel 2019 deciso dal Governo M5S-Lega.

