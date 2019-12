Manovra, stop da Casellati cannabis light e mercato tutelato energia, bagarre Senato

Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato in Aula l'inamissibilità per "estraneità di materia" di alcune norme del maxi emendamento alla manovra, tra cui la liberalizzazione della vendita della canapa industriale con un basso contenuto di Thc. Stop anche allo slittamento della fine del mercato tutelato per l'energia. Immediatamente è scoppiata la bagarre in aula. La seduta è stata sospesa fino alle 14.

"I commi stralciati non hanno effetti dal punto di vista della finanza pubblica e anche quelli che hanno effetti sono limitatissimi. Non ravvisiamo la necessità di una nuova relazione tecnica, la ragioneria dello Stato aggiornerà la relazione barrando le norme inammissibili", ha detto il viceministro all'Economia, Antonio Misiani.

