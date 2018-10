Manovra, Savona: Speculazione è moderata, preoccupa scontro politico

di egr

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "I mercati si sono comportati moderatamente, noi stessi ci aspettavamo altro. Non siamo preoccupati da mercati, ma dallo scontro politico fra elite conservatrici e le forze innovative presenti non solo in Italia. Io credo nel mercato, ho sempre creduto nel mercato e lo trovo più sano dello scontro politico". Così il ministro agli Affari europei Paolo Savona alla Stampa estera a Roma. "La speculazione è stata moderata - aggiunge - . Per colpa di Paolo Savona, la speculazione va giù se annuncio che vado via".

