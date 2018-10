Manovra, Salvini: Voi scrivete letterine, noi avanti come treni

di egr

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Lo dico agli amici di Bruxelles anche qua da Doha: voi scrivete letterine, noi siamo educati e vi rispondiamo, qui c'è voglia di Italia, di crescere. C'è voglia di scambio culturale". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook dal Qatar. "Se il Pil rallenta, perché quelli che c'erano prima avevano il braccino e obbedivano alle richieste di Bruxelles, è un motivo in più per tirare avanti dritti come treni con una manovra che vuole crescita, meno tasse, più lavoro, più pensioni, più diritto alla salute e allo studio".

