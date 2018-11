Manovra, Salvini: Taglio deficit più dello 0,2%? No

di abf/npf

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "No". Così il vicepremier Matteo Salvini, parlando davanti a Montecitorio, rispondendo a chi chiedeva se il governo stesse trattando per un taglio più consistente del deficit, non solo lo 0, 2%, con Bruxelles.

